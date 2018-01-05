В Японии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

В ночь с пятницы на субботу в Японии произошло мощное землетрясение, Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами.

Эпицентр находился в префектуре Токио, а очаг залегал на глубине 80 километров. Из-за того что эпицентр находился на суше, подземные толчки ощущались по всей территории Токио, а также в соседних префектурах.

ТАСС сообщает, что в здании их японского представительства дрожали стены и шаталась мебель.

Позже метеорологическое управление сняло предупреждение. Уточняется, что магнитуда землетрясения составила 4,8 балла.

В ноябре на востоке Японии произошло землетрясение силой 7,3, была объявлена угроза цунами, жителей прибрежных районов призвали эвакуироваться.

Напомним, в марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров и выше.