Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира, проходящего в китайском Шэнчьжэне.

В полуфинале она потерпела поражение от чешской спортсменки Катерины Синяковой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:3, передает «Интерфакс».

Призовой фонд соревнования – 626 тыс. 750 долларов.

В октябре Шарапова выиграла первый турнир WTA после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, обыграв в китайском Тяньцзине в финале белоруску Арину Соболенко.