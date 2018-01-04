Колумбиец раскопал могилу, чтобы встретить Новый год с братом

Кевин Ривера из Колумбии эксгумировал могилу брата, решив встретить с умершим родственником Новый год. За 23-летним мужчиной наблюдают психиарты.

Вечером 31 декабря молодой человек вышел из дома, где его семья готовилась к Новому году, ближе к ночи он пришел, но родственники обратили внимание на многочисленные ссадины и грязную одежду, сообщает местная газета El Heraldo.

На их вопрос о том, что случилось, мужчина рассказал, что отправился на кладбище Сан-Хасинто, Гайра, где похоронен его двоюродный брат Джассир Хосе Ривера Гомез, погибший в автокатастрофе в 2015 году. По словам юноши, он настолько любил брата, что не хотел, чтобы тот оставался один в Новый год.

Позже родственники связались с руководством кладбища и выяснили, что тело мужчины действительно пропало.

«Этот факт вызвал удивление в городе Гайра. Местные жители согласились с тем, что никогда не думали, что подобное может произойти. Это кажется историей из фильма ужасов», – сообщает издание.

Мать покойного удивилась, что на кладбище не было охраны или камер видеонаблюдения.

Молодого человека отвезли в поликлинику де-Ла-Кастельяна, после того, как история вскрылась, он стал весьма агрессивным. Врачи сообщают, что он мог получить заражение крови, поэтому нуждается в осмотре и наблюдении, кроме того, за юношей наблюдают психиатры.

Ранее работавшего на Вилюйском кладбище Якутска местного жителя суд признал виновным в повреждении места захоронения, из которого он похитил iPhone 4S.