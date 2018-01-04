Париж разрешил судить француженок-террористок прямо в Сирии

Курдские органы самоуправления на севере Сирии вправе самостоятельно отдавать под суд гражданок Франции, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство*», заявил представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Гриво в эфире телеканала BFMTV заявил, что гражданок Франции будут судить прямо в Сирии, если будет возможность «обеспечить справедливый процесс и гарантировать права обвиняемых на защиту», передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что француженка Эмили Кениг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов по подозрению в вербовке сотен боевиков для террористической группировки ИГ*, задержана курдскими ополченцами на севере Сирии.