Глава МИД Германии посетовал на туман «не политический, а настоящий» в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что его поездка на линию разграничения в Донбассе откладывается на две недели из-за тумана.

«Мы потерпели неудачу, погода перечеркнула наши планы: у нас туман, не политический, а настоящий туман в той местности, где мы должны были приземлиться», – приводит его слова РИА «Новости».

Габриэль добавил, что «никто не знает, есть ли у нас возможность туда попасть».

В итоге в Берлине приняли решение отложить визит главы германского внешнеполитического ведомства в Донбасс на 14 дней, «если позволит погода».

Габриэль добавил, что политические переговоры с украинской стороной были проведены в среду.

Глава внешнеполитического ведомства Германии находится с визитом на Украине 3-4 января. Накануне Габриэль заявлял, что на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, должна быть введена вооруженная и мощная миссия ООН. Глава МИД Германии также выступил за возвращение российских офицеров в состав СЦКК.