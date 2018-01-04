Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за подругу

Канадская актриса Эллен Пейдж, получившая известность благодаря роли в фильме «Джуно», вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер.

«Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой», – написала она на своей странице в Instagram.

Пейдж также опубликовала фотографию с обручальными кольцами.

Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом прошлого года.

О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

Помимо фильма «Джуно» Пейдж сыграла в фильмах «Люди Икс», «Начало» и «Лицом к лицу». В прошлом году в широкий прокат вышла кинокартина с ее участием «Коматозники».