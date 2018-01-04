Китайские инвесторы заинтересовались развитием туризма на Байкале

Инвесторы из Китая проявляют повышенный интерес к проектам, связанным с развитием гостиничного бизнеса, экологического и оздоровительного туризма на Байкале, рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам губернатора Приангарья, наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, в первую очередь, озера Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце октября прошлого года между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ по реке Амур начали курсировать пассажирские суда на воздушной подушке.

Добавим также, глава МИД Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме министру иностранных дел России Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой.