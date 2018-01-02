Глава МИД Китая заявил о желании усиления стратегического взаимодействия с Россией

Глава МИД Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме Министру иностранных дел России Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

«В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене, прилагать усилия для строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Китая.

Ван И напомнил, что благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в прошлом году были достигнуты новые результаты в развитии российско-китайских отношений стратегического партнерства.

«Стороны непрерывно углубляют политическое взаимодоверие, повышают уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесное взаимодействие по наиболее важным международным вопросам», – отметил Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая отметил также важный вклад КНР и России в дело поддержание мира и безопасности.

Напомним, США в новой стратегии нацбезопасности назвали Россию и Китай «ревизионистскими державами».