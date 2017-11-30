Израиль заявил о раскрытии работающей на Иран «террористической сети»

Израильская служба безопасности (ШАБАК) обнаружила «террористическую сеть», связанную с иранской разведкой, сообщают местные СМИ.

«Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, «Хезболла» и «Исламский джихад», но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля», – заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

Нетаньяху сообщил, что группировка базировалась на западном берегу реки Иордан. По словам министра, разведка Ирана уже не в первый раз пытается нанести удар по Израилю, действуя разными способами.

Сообщается, что израильские спецслужбы задержали троих палестинцев. Главным из них ШАБАК назвала 29-летнего студента Мохаммеда Махармеха, изучающего компьютерную инженерию. По данным службы безопасности, его завербовали в 2015 году через родственника, живущего на юге Африки.

ШАБАК заявила, что Махармех занимался подготовкой терактов. Отмечено, что за вербовку двоих палестинцев из родного города Хеврона он получил от иранцев 8 тыс. долларов.

По данным Израиля, «иранская разведка использовала Южную Африку как базу для поиска, вербовки и подготовки агентов для работы на Западном берегу и в Израиле».

Напомним, в конце декабря СМИ сообщали, что в Белом доме состоялась секретная встреча, на которой чиновники из США и Израиля разработали совместную стратегию по сдерживанию Ирана.