ВМС Турции отогнали греческие корабли от спорных островов

Турецкие корабли не позволили греческим катеру береговой охраны и патрульному кораблю приблизиться к спорным островам Имиа (Кардак) в Эгейском море.

«28 января около 11.30 греческие катер береговой охраны и патрульное судно пытались войти в район островов Кардак», – передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Отмечается, что ВМС Турции предотвратили попытку кораблей приблизиться к спорным островам.

Речь идет о споре, начавшемся в 1996 году, касавшейся территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море. Спор привел к кризису в отношениях между двумя странами.

Конфликт был прекращен после того, вмешалось международное сообщество, в том числе НАТО и США.

Отметим, что отношения между Турцией и Грецией остаются натянутыми и периодически происходят обострения.