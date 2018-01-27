Фанни Ардан заявила о ненависти к демонизации России

Французская актриса Фанни Ардан, приехавшая в Москву представить свою новую режиссерскую работу «Диван Сталина» с Жераром Депардье, рассказала, что ее раздражает демонизация России.

«Меня это раздражает. Ненавижу, когда кого-то демонизируют, строя из себя ангелов, серафимов, рассказывая, как надо жить, представляя себя божественными созданиями», – сказала она RT.

«Каждый пытается жить по-своему. Я не люблю, когда критикуют, продвигая общие идеи», – добавила актриса.

Фанни Ардан отметила, что пресса часто ограничивается «лаконичными комментариями», но жизнь страны – очень сложное понятие. Международную политику актриса сравнила с рекой и отметила, что следить за ней невероятно интересно. «Все эти альянсы – это очень увлекательно. Но нельзя сказать, что по одну сторону хорошие, а по другую – плохие», – отметила Ардан.

Комментируя ситуацию вокруг RT France, Фанни Ардан заявила, что влияния этого телеканала «боятся только те, кто уязвим». «Люди думают быстрее, чем кажется. Хватит думать, что народ – это сборище идиотов!» – заявила она.

О том, что Депардье сыграет Сталина в картине Ардан, стало известно еще в 2015 году. «Диван Сталина» – это экранизация вышедшего в 2013 году одноименного психологического романа писателя Жана-Даниэля Бальтасса. Спецпоказ фильма совместного португальско-французского производства состоялся 26 января.