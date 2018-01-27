В Екатеринбурге прошел полуфинал Кубка по менеджменту «Управляй»

В субботу, 27 января, в Екатеринбурге состоялся полуфинал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» в Уральском федеральном округе.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в очном полуфинале участвовали студенты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, показавшие наилучшие результаты в ходе отбора.

С приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

«Проведение таких состязаний – важное и нужное дело. Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления. Все присутствующие в этом зале – яркое тому подтверждение», – заявил Холманский.



В ходе соревнований «Управляй!» навыки молодежи работать в команде, взаимодействовать с коллегами и демонстрировать результаты работы оценили эксперты из ПАО Сбербанк, ПАО МТС, Леруа Мерлен, ОЭЗ Алабуга и представители бизнес-объединений Свердловской области.



Среди участников уральского полуфинала соревновался магистрант Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина и сотрудник аппарата Уральского Банка Сбербанка Максим Кириллов, показавший наилучший результат в рейтинге полуфиналистов Уральского федерального округа. Ранее он уже получал высокие оценки своих управленческих навыков, став вице-чемпионом мира на Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом, который прошел в 2017 году в Катаре.

В рамках Кубка участники выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения.

Победители Кубка «Управляй!» войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны и приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.



Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.