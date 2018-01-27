Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

Украинский президент Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе призвал европейские страны создать коалицию против «российской агрессии».

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула непровозглашенную войну против нас всех», – заявил Порошенко на сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?». Видео его выступления опубликовано на Facebook.

«Учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новые коалиции, новые программы или новые подходы», – отметил украинский президент. «Мое предложение просто и понятно: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», – заявил Порошенко.

Накануне сообщалось, что Порошенко договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о согласовании действий в оборонной сфере.