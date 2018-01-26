Порошенко договорился с Тиллерсоном о координации в военной сфере

Президент Украины Петр Порошенко договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о согласовании действий в оборонной сфере.

«С госсекретарем США Рексом Тиллерсоном договорились о координации действий в оборонной сфере и сфере безопасности», – сказал Порошенко, передает ТАСС.

Порошенко отметил, что Украина и США сотрудничают не только в предоставлении вооружения Киеву. Лидеры двух стран говорили о поставке по грантам, за счет средств США, о предоставлении лицензий на покупку вооружения, а также о совместном производстве и обучении армии.



В декабре газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему поставки вооружения США на Украины – рискованный шаг.