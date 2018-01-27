Сирийская оппозиция объявила о бойкоте конгресса нацдиалога в Сочи

Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) объявил о решении бойкотировать конгресс национального диалога Сирии в Сочи, проведение которого запланировано на 29-30 января.

О решении комитета по переговорам стало известно из Twitter ВКП.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не планирует посещать 30 января в Сочи конгресс национального диалога Сирии.

Ранее Турция заблокировала участие в конгрессе курдов.