Путин не поедет на конгресс нацдиалога Сирии

Президент Владимир Путин пока не планирует посещать запланированный на 30 января в Сочи конгресс национального диалога Сирии, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков также заявил, что некорректно ожидать, что конгресс национального диалога Сирии поставит точку в процессе политического урегулирования.

«Та работа, которая проводится, чрезвычайно сложная и тернистая, поэтому еще предстоит решить много проблем, преодолеть множество трудностей. Но сам по себе шаг в виде проведения такого конгресса – это уже достаточно ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования в Сирии», – сказал Песков.

Конгресс нацдиалога Сирии запланирован в Сочи 30 января. Россия призвала международных игроков поддержать конгресс. Москва направит США и другим постоянным членам СБ ООН приглашение принять участие в качестве наблюдателей.