Норвежский лыжник назвал недопуск Устюгова на ОИ очень странным

Норвежский лыжник Мартин Сундбю признался, что двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов являлся для него источником мотивации, а саму ситуацию с недопуском российского спортсмена на Олимпиаду-2018 он назвал очень странной.

«Прежде всего, это очень странная ситуация. Устюгов соревновался с нами всю зиму, также я читал, что Илью Черноусова не допустили до Игр в Пхенчхане», – передает ТАСС слова Сундбю со ссылкой на издание Nettavisen.

Тем не менее норвежец добавил, что «должен с уважением относится к принятым решениям, но повторюсь, что ситуация является странной».

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек. В списке допущенных не оказалось шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова.

Ранее биатлонист сборной Словакии Мартин Отченаш в соцсетях эмоционально отреагировал на недопуск Антона Шипулина до участия в Олимпиаде в Южной Корее.