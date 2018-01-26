США ввели санкции против главы Севастополя

Минфин США ввел санкции против 10 министров непризнанных ДНР и ЛНР, а также в отношении главы Севастополя.

Из самопровозглашенной ДНР под санкции попали министр информации Игорь Антипов, министр промышленности и торговли Алексей Грановский, министр финансов Екатерина Матющенко, министр иностранных дел Наталья Никонорова, министр госбезопасности Владимир Павленко, министр юстиции Елена Радомская и министр налогов и доходов Александр Тимофеев, передает РИА «Новости».

В непризнанной ЛНР в санкционном списке оказались и.о. министра экономического развития Елена Костенко, министр труда и социальной политики Светлана Малахова, а также и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности Павел Мальгин.

Также под санкции попал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Санкции, как отметили в минфине США, вводятся потому что эти лица «несут ответственность или причастны, или осуществляют, прямо или косвенно, действия или политику, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины».

Также указанные лица могли попасть под санкции США «за утверждение государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины».

В минфине США отметили, что санкции «являются частью постоянных усилий по привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что Вашингтон расширил санкции против Москвы под предлогом ситуации на Украине.