Российский чемпион-конькобежец назвал Олимпиаду «лажей»

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Павел Кулижников прокомментировал свой недопуск на Олимпиаду.

«Беспредел творится! Люди наглые, не берут «чистых» спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то», – сказал Кулижников, передает «Р-Спорт».

По словам конькобежца, он «разочарован во всем, что связано с Олимпийскими играми». Вместе с тем, Кулижников не собирается заканчивать карьеру после недопуска на Игры.

«У меня все нормально. Да, были свои ошибки. Но я не заканчиваю ни в коем случае, я только начал свою карьеру. Они пытались разрушить мою мотивацию всем этим вокруг мельдония и вот опять. Мне нужно справляться с этим, и я буду это делать», – отметил спортсмен.

Кулижников добавил, что если для отстраненных спортсменов сделают другие соревнования, он будет участвовать и постарается показать хорошее время.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что по решению комиссии МОК на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

В марте 2016 года Международный союз конькобежцев сообщил, что допинг-проба Кулижникова дала положительный результат, в организме спортсмена обнаружили мельдоний.