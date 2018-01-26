Политолог в эфире ТВ пообещал порвать российский паспорт

В эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», посвященной фальсификации истории, имеющий российское и украинское гражданство политолог Сергей Запорожский пообещал порвать российский паспорт за 15 тыс. евро.

После перебранки Запорожского и советника главы самопровозглашенной ДНР Александра Казакова ведущий телепрограммы Артем Шейнин заявил, что политолог имеет двойное гражданство.

Шейнин отметил, что не видел, как использующий русофобскую риторику Запорожский порвал паспорт гражданина России. В ответ на это российско-украинский политолог выразил готовность так поступить при условии, если ему за это заплатят 15 тыс. евро.

Также Запорожский добавил, что готов порвать паспорта любой страны, кроме Украины.

Программа Артема Шейнина выложена на сайте «Первого канала».