Госдума приняла закон о волонтерах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым регулируется деятельность волонтерских и добровольческих организаций.

Как сообщает ТАСС, законом уравниваются понятия «волонтерство» и «добровольчество». Кроме того, дается определение волонтерской и добровольческой деятельности, к которой, как отмечается в документе, относится «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг».

При этом законом прописывается, что с волонтерами могут быть заключены гражданско-правовые договоры, в которых перечисляются права и обязанности волонтеров, предъявляемые к ним требования.

Более того, предусматривается возможность заключения между волонтером и благополучателем, либо организатором такой деятельности, договоров, которые «могут предусматривать возмещение связанных с их исполнением расходов волонтера на питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера), либо на страхование его жизни или здоровья.

При этом на добровольцев, организаторов добровольческой деятельности, «возлагается обязанность не разглашать ставшие им известными в ходе осуществления работ сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну».

Также документ определяет полномочия органов государственной власти России, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в части оказания поддержки волонтерским и добровольческим организациям.

Кроме того, привлекать волонтеров для организации богослужебной деятельности смогут и религиозные организации, «в соответствии со своими внутренними установлениями и нормами».

В силу закон должен вступить с 1 мая 2018 года.

Проект закона Документ был внесен в нижнюю палату правительством в ноябре 2017 года. Инициатива была разработана после поручения, которое дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года.

Напомним, 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.