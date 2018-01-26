Член ОП счел разумными референдумы по благоустройству в день выборов

Член Общественной палаты России (ОП) Максим Григорьев считает разумной практику проведения местных референдумов и опросов населения в день президентских выборов.

«Смысл очень простой: проводить референдумы и опросы жителей - недешевое удовольствие, и обеспечить присутствие, чтобы много жителей пришло на избирательный участок по вопросам, касающимся местного значения, - это большая проблема», – цитирует Григорьева ТАСС.

Общественник отметил, что практика проведения местных референдумов и опросов населения существует в США, где, в частности, в день президентских выборов в 2008 и 2012 годах вопросы о благоустройстве были вынесены на референдумы в городах штатов Мэн и Колорадо.

По словам Григорьева, на голосование в США выносили вопросы о строительстве дорог, мостов, работы библиотек и выделении необходимых для этого средств из местных бюджетов, а также поправки в уставы городов.

«Конечно, использование такой даты, как президентских выборы (в данном случае пример США) для проведения такого опроса – это хорошая возможность без дополнительных средств получить хорошее волеизъявление граждан», – заявил Григорьев.

Проведение местных референдумов в день президентских выборов поддержал и первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

«Идея, связанная с референдумами по поводу благоустройства, тоже поддерживается нами. Потому что мы постоянно участвуем в организации общественных слушаний по различным вопросам, связанным с реализацией проектов, которые вызывают изменения окружающей среды», – сказал Расулмухамедов.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Брод сообщил, что, по данным СМИ, в России в день выборов президента проведение местных референдумов планируется в 81 регионе.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова потребовала от региональных властей и избирательных комиссий проводить 18 марта опросы и школьные референдумы таким образом, чтобы они не мешали голосованию на выборах президента. амфилова отметила, что ЦИК не будет вмешиваться в проведение опросов и школьных референдумов, но не позволит, «чтобы эти хорошие инициативы, если они будут плохо подготовлены, мешали достойному и эффективному проведению выборов».