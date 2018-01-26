Кремль дал комментарий по поводу даты оглашения послания Путина

Сроки оглашения послания президента Федеральному собранию будут объявлены в свое время, а его перенос с 2017 года на 2018-й не противоречит законодательству, заявил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения года нет, в Конституции или иных законодательных актах это не прописано», – цитирует Пескова ТАСС.

Он уточнил, что в законодательстве прописана «обязанность президента оглашать послание по итогам года, послание по году», и «это послание будет оглашено».

«Дата будет названа своевременно, мы своевременно сообщим, когда будет послание», – добавил Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой к мероприятию, сообщили, что Владимир Путин собирается обратиться к Федеральному собранию 6 февраля. В конце декабря Дмитрий Песков заявил, что послание Путина состоится до выборов.

Президенты России – Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев – обращались с посланием к Федеральному собранию 22 раза. Ранее эти выступления укладывались в рамки календарного года, но в 2017 году послания президента не было.