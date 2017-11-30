Памфилову удивили слова Гордон о фарсе

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не видит логики в решении правозащитницы Екатерины Гордон снять свою кандидатуру с выборов президента из-за нежелания «участвовать в шоу».

«Странно, а до этого участвовала, значит, (в фарсе), никаких препятствий не было, подписи собрала. Если уж участвовать в шоу, в фарсе, то уж в наиболее интересной его части надо поучаствовать. Логики не вижу», – прокомментировала Памфилова заявление Гордон, передает ТАСС.

При этом она сообщила, что Гордон уведомила ЦИК о намерении все-таки прийти в пятницу в комиссию и объяснить причину своего поступка.

Ранее в пятницу Гордон сообщила, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет «быть участником фарса» и «принимать участие в шоу».

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение правозащитницы, предположил, что она «так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева».

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).