Гордон передумала участвовать в выборах президента

Певица и правозащитница Екатерина Гордон, ранее заявившая о планах баллотироваться на пост президента России, заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», – сказала Гордон на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

При этом, по словам Гордон, она выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей и собрала 105 тыс. подписей.

Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).