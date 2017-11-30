Соловьев назвал неожиданную причину снятия кандидатуры Гордон с выборов

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение правозащитницы и певицы Екатерины Гордон отказаться от участия в выборах президента России.

«Гордон снялась с президентской гонки. Видимо, так и не смогла определиться, под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева...» – написал Соловьев в своем Twitter.

В пятницу Гордон, ранее заявившая о планах баллотироваться на пост президента России, заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру. Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

В избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель Владимир Михайлов.

Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).