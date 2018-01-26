Железную дорогу на Крымском мосту решили электрифицировать

Предложенное Минтранспорта об электрификации железной дороги на Крымском мосту поддержано правительством и закреплено федеральной целевой программой развития Республики Крым и города Севастополя.

Минтранс предложил электрифицировать железнодорожную ветку по посту и далее до станции Багерово в Керчи. Это станет первым этапом электрификации железных дорог Крыма, передает РИА «Новости». В дальнейшем планируется провести аналогичные работы на железной дороге из Керчи до Джанкоя.

Электрификация железнодорожной части будет вестись одновременно с ее строительством и со строительством ветки со стороны полуострова.

«Успешная реализация проектов энергообеспечения Крыма позволила нам уже сейчас, на стадии строительства новой железнодорожной инфраструктуры в Крым, положительно решить вопрос о ее электрификации и не допустить бросовых затрат на создание инфраструктуры на станции Тамань – Пассажирская под смену тяги с электровозов на тепловозы. Эти средства теперь перенаправлены на электрификацию железной дороги на переменном токе», – рассказал министр транспорта Максим Соколов.

Он пояснил, что в конструкции опор железнодорожной части Крымского моста предусмотрены закладные детали под электрификацию. Так что и сам проект, сроки и цена строительства железной дороги в Крым остаются неизменными.



Напомним, ранее сообщалось, что пропускная способность железнодорожной части Крымского моста будет составлять 47 поездов в каждую сторону за сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч для пассажирских поездов и до 80 км/ч – для грузовых составов.