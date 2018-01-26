В Facebook признались в ежедневной блокировке миллионов аккаунтов

В письменных показаниях представителей Facebook комитету по разведке сената Соединенных Штатов компания призналась, что ежедневно блокирует миллионы учетных записей при регистрации.

В компании утверждают, что блокируемые аккаунты являются фейковыми, передает РИА «Новости».

«Компания постоянно совершенствует технические системы для выявления и удаления недостоверных учетных записей», – говорится в показаниях Facebook от 8 января, опубликованными сенатским комитетом.

Из показаний компании комитету по разведке сената США также стало известно, что Facebook с октября 2017 года исключила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых пользователям программ. Об этом же американским сенаторам сообщила компания Twitter.

Напомним, на прошлой неделе российская компания «Лаборатория Касперского» потребовала отменить запрет на свое ПО в госструктурах США, вступивший в силу в декабре прошлого года.