Доллар впервые с мая 2017 года опустился до 56 рублей

Курс рубля в ходе торгов в четверг утром пошел вверх на сообщениях о росте стоимости нефти до 71 доллар за баррель – американская валюта уже уступила рубеж в 56 рублей.

В частности, к 10.11 мск доллар снижался на 17 копеек, составив 56,01 рубля, евро опустился на 5 копеек и достиг 69,57 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг цена барреля нефти марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар.