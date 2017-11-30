Цена Brent превысила 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года поднялась выше 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса с поставкой в марте выросла на 1,5%, передает ТАСС.

Накануне цена на нефть марки WTI на торгах впервые с 8 декабря 2014 года превысила 65 долларов за баррель.