Цена нефти WTI достигла максимума с декабря 2014 года

Цена на нефть марки WTI на торгах впервые с 8 декабря 2014 года превысила 65 долларов за баррель.

На 18.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21% – до 70,1 доллара за баррель, а на нефть марки WTI – на 1,01%, до 65,12 доллара. Рост происходит на фоне публикации данных Минэнерго США о снижении запасов «черного золота», передает РИА «Новости».

В среду утром цены на нефть шли вниз, нефть WTI, в частности, упала до 64,45 доллара за баррель.