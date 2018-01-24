Запланировано двукратное увеличение числа иностранных студентов в России

Число иностранных студентов, приезжающих в Россию в соответствии с проектом по продвижению отечественного образования за рубежом, к 2025 году должно увеличиться в два раза, заявил начальник управления сотрудничества в сфере образования и науки Россотрудничества Марк Калинин.

«Данный проект предполагает существенное, более чем двукратное увеличение количества иностранных студентов, которые приезжают на учебу в Россию по всем формам, видам обучения к 2025 году», – цитирует Калинина ТАСС.

По его словам совместно с МИД и Минобрнауки Россотрудничество проводит отбор студентов для обучения в российских вузах более чем в 150 странах мира. В этой связи Калинин констатировал растущий интерес к России и российскому образованию.

В 2017 году, по словам представителя Россотрудничества, на обучение в России подали заявки более 120 тыс. иностранных абитуриентов, в 2018 году число заявок должно по прогнозам ведомства вырасти на порядок.

Калинин подчеркнул, что в выборе студентами места учебы существенную роль играют участие российских вузов в международных рейтингах и наличие международной профессионально-общественной аккредитации учебных программ.

Напомним, ранее профессор Воронежского аграрного государственного университета Алексей Шапошник сообщил о низком образовательном уровне студентов из Таджикистана. Пост ученого в соцсетях вызвал скандал и обвинения в оскорблении таджикских студентов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.