Эстонские перевозчики заплатят за проезд по российским дорогам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня стран, в отношении перевозчиков которых вводится плата за использование российских дорог.

Постановление вносит изменение в утвержденный в декабре 2008 года перечень стран, которым нужно платить за использование дорог России. С 23 января 2018 года в список включена Эстония, согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации.

Сбор за проезд взимается грузовиков массой свыше 3,5 тонн. Плата составляет 60 тыс. рублей, если транспортное средство пребывает на территории России год, 5 тыс. рублей за месяц, 1,1 тыс. рублей за неделю и 385 рублей за сутки. Перечень включает 29 стран, среди которых Австрия, Германия, Нидерланды, Туркменистан, Чехия, Швеция и другие государства.