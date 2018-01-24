ЕК потребовала от Румынии реформировать судебную систему

Председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс заявили, что Румыния должна пересмотреть планы проведения судебных реформ.

«ЕК призывает парламент Румынии пересмотреть свой план действий и начать широкие дебаты в соответствии с рекомендацией ЕК, чтобы создать широкий консенсус для движения вперед», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Юнкер и Тиммерманс подчеркнули, что независимость судебной системы страны и ее способность эффективно бороться с коррупцией – «краеугольный камень в фундаменте сильной Румынии в составе ЕС».

Напомним, в декабре Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС. Санкционную процедуру Европарламент рекомендовал начать в ноябре. Парламентарии выразили беспокойство утвержденной польским Сеймом судебной реформой.