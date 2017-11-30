Стриженова и экс-жена Аршавина поспорили из-за понятия брака

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская в эфире передачи на федеральном канале поспорила с ведущей Екатериной Стриженовой из-за внесенного в Госдуму законопроекта о приравнивании гражданских браков к официальным.

Темой очередного выпуска передачи «Время покажет» на Первом канале стал законопроект о приравнивании гражданского брака к официальному. Хотя предложение считать фактический брак законным после пяти лет совместной жизни подверглось острой критике в Госдуме, у этой идеи немало сторонников. Одной из них стала Юлия Барановская, которую Аршавин оставил с тремя детьми после 11 лет совместной жизни. После ухода гражданского супруга женщина осталась без квартиры и средств к существованию.

Свою точку зрения Барановской пришлось отстаивать в жаркой дискуссии с ведущей программы Екатериной Стриженовой, которая высказалась категорически против приравнивания гражданского брака к официальному, пишет «Комсомольская правда».

«На мой взгляд, это окончательно убьет институт брака. Брак уже и так пострадал, а вы хотите его добить. Я считаю, что если человек не захотел на тебе жениться, значит, это вопрос к женщине», – заявила Стриженова, которая вышла замуж за своего супруга Александра Стриженова в 18 лет и не так давно отметила 30-летие со дня свадьбы.

На этот выпад отреагировала Барановская. «Это, наверное, камень в мой огород. Я прожила много лет в гражданском браке, оставшись в итоге одна. И я считаю, что приравнивание, наоборот, простимулирует. Когда супруги поймут, что ответственность что в браке, что без брака одинакова, они будут ходить и регистрировать свои отношения», – добавила она.

Впрочем, ведущие и зрители в студии с Барановской не согласились, посчитав, что люди, зная, что через пять лет их сожительство приравняют к законному браку, вообще перестанут регистрировать отношения.

Тогда Барановская высказала свою точку зрения более категорично: «Одиннадцать лет ни у кого не было сомнений, что мы с моим супругом – семья. Но когда он собрал вещи и ушел, оказалось, что мы – не семья. И делить мы ничего не будем. И вся ответственность пропала. Поэтому я сейчас говорю: у меня что – дети отличаются от других детей? Моя семья чем-то отличалась? Это все равно была семья».

Еще один пример распавшегося гражданского брака – история актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Супруги прожили вместе 12 лет, у них родились семеро детей. Тем не менее, Евгений оставил семью и ушел от Ирины к своей коллеге, актрисе Юлии Снигирь, которая родила ему восьмого ребенка. Регистрировать свои отношения со Снигирь Цыганов так же не торопится.

В понедельник сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым вводится в Семейный кодекс понятие «фактические брачные отношения» - таким образом к официальному браку предлагается приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет совместного проживания.

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