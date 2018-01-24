США и Британия провели воздушную разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W провел длительный полет у границ России, сообщают сайты, отслеживающие передвижение авиации.

RC-135W несколько часов летал над акваторией Баренцева моря у побережья Мурманской области, передает «Интерфакс».

Кроме того, самолет британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS совершил полет у Калининградской области.