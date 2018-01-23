Авиапассажирка засняла поданный на рейсе бутерброд с плесенью

Пассажирка «Аэрофлота» продемонстрировала бутерброд, который якобы предлагали на одном из рейсов компании, в котором оказалась плесень.

Видео с испорченным продуктом опубликовано в сообществе Mash в соцсети «ВКонтакте».

На каком рейсе летела пассажирка и когда ей попался бутерброд с грибком, не сообщается.

В комментариях некоторые пользователи разделили недовольство женщины, а некоторые сочли, что это информационный «вброс» против авиаперевозчика.