Россию посетило рекордное число китайских туристов

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил о том, что Россию в 2017 году посетило рекордное количество туристов из Китая – около 1,5 млн человек.

«Турпоток между Россией и Китаем развивается очень активно по обоим направлениям. Порядка 1,5 млн млн китайских туристов мы приняли в прошлом году, что является рекордным показателем. Окончательные данные будут позднее», – заявил Сафонов, передает ТАСС. В 2016 году Россию посетили 1,3 млн туристов из КНР.

По его словам, из Азии в России едут гораздо больше туристов, чем из Европы. Положительную динамику при этом показывают Южная Корея и Япония, отметил он.

«Раньше Россия не рассматривалась корейскими туристами как туристическая страна, но после 2014 года, когда между странами было подписано соглашение о безвизовом въезде, ситуация в корне изменилась. Если раньше больше россиян ехали в Корею, то теперь объемы турпотока между нами практически сравнялись», – подчеркнул Сафонов.

По данным Ростуризма, за девять месяцев 2017 года туристов из Кореи стало больше на 49%, Россию посетили 206 тыс. граждан страны. За тот же период Южную Корею посетили 169 тыс. россиян, что на 19% больше прошлогоднего уровня.

Сафонов также сказал, что за девять месяцев 2017 года увеличилось количество туристов из Таиланда – до 33 тыс. человек (на 56%).

В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что именно привлекает китайских туристов в России.