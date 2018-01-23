Продюсер фильма «Нелюбовь» оценил шансы картины на «Оскар»

Продюсер фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» Александр Роднянский заявил, что у киноленты есть хорошие шансы на победу в премии «Оскар» Американской киноакадемии.

Роднянский сказал, что у фильма «хорошие боевые шансы», сообщает РИА «Новости».

«Мы выходим в американский прокат 16 февраля, как раз в период голосования академии, и мы надеемся, что будет достойная конкурентная борьба», – отметил продюсер.

Роднянский сообщил, что он рад непредсказуемости «Оскара». «Пятерка номинантов в очередной раз доказывает, что прогнозы ошибаются. Прогнозы всегда называли в пятерке номинантов немецкую картину «На пределе» Фатиха Акина, получившую «Золотой глобус», и замечательную израильскую картину «Фокстрот» Самуэля Маоза. Они не вошли в пятерку, а вошел ливанский фильм «Оскорбление» и, чего вообще никто не ожидал, венгерский фильм «О теле и душе». Поэтому мы так и волновались, зная, что никакие уверения, что «Нелюбовь» должна быть в пятерке, ни о чем не говорят», – рассказал он.

Картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Другими номинантами в этой категории стали «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» Зиада Дуэри из Ливана, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» Рубена Эстлунда из Швеции.