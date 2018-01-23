Украинские радикалы устроили пикет против закона о двуязычии

Активисты радикального украинского движения «Свобода» требуют отмены закона «Об основах государственной языковой политики», устроив пикет у здания Конституционного суда в Киеве.

«Около 100 участников пикета возле здания КС держат флаги с символикой партии «Свобода». Руководство и представители общественности выступают в поддержку конституционного представления 57 народных депутатов относительно признания неконституционным данного закона», – передает «Укринформ».

Сообщается, что участники пикета держат в руках плакаты со слоганами «Защитим украинский язык», «Требуем упразднить оккупационный языковой закон Кивалова-Колесниченко». На месте работает полиция.

В декабре 2017 года КС Украины перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения относительно конституционного представления закона. В 2014 году Верховная рада проголосовала за отмену языкового закона, но ее решение до сих пор не утвердили.

Верховная рада приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики» 3 июля 2012 года. 8 августа 2012 года президент Виктор Янукович подписал документ. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Закон вызвал негодование оппозиции.

Всеукраинское объединеение «Свобоода» – украинская радикально-националистическая политическая партия с неофашистской и неонацистской риторикой. Основана 13 октября 1991 года на учредительном съезде под названием Социал-национальная партия Украины (СНПУ). В 2004 году была переименована во Всеукраинское объединение «Свобода», а председателем партии был избран Олег Тягнибок. В 2012 году партия получила 37 мест из 450 в Верховной Раде Украины седьмого созыва, набрав 10,44% голосов избирателей.