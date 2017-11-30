Футболист «Арсенала» рассказал о десяти операциях на съеденном инфекцией сухожилии

Футболист лондонского «Арсенала» Санти Касорла перенес десятую операцию на съеденном инфекцией ахилловом сухожилии.

Как рассказал футболист в интервью испанскому телеканалу RTVE, были моменты, когда он собирался заканчивать карьеру футболиста, но теперь уверен, что вернется в большой футбол в следующем году.

«Последняя операция прошла семь недель назад, всего их было десять. Сначала состояние кожи ухудшилось, мне потребовалась пересадка. А потом мое сухожилие съела инфекция», – рассказал Касорла.

Напомним, в 2014 году футболисты лондонского «Арсенала» в 13-й раз завоевали Суперкубок Англии, разгромив в воскресном матче на «Уэмбли» «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Счет на 21-й минуте встречи открыл Санти Касорла.