Американское посольство закрылось из-за беспорядков в столице Гаити

В Порт-о-Пренсе, где после заявлений президента США Дональда Трампа начались массовые беспорядки, закрыто американское посольство, сообщают информационные агентства.

Полиция возвела баррикады для защиты дипмисии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Также полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

Prensa Latina сообщает, что на акцию протеста вышли сотни демонстрантов, которые требовали от Трампа извинений.

Это уже вторая подобная акция протеста на Гаити.