Париж не исключил возможности распада Сирии

Учитывая сложившуюся ситуацию, «раздробление» Сирии возможно, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Комментируя проведение Турцией военной операции против курдских формирований в районе Африна, он назвал ситуацию «тяжелой». По его мнению, Сирия оказалась «на перепутье», когда «возможно худшее», передает ТАСС.

Как считает Делаттр, Сирии угрожают «раздробление, этнические чистки, отчаяние суннитского меньшинства, которое приведет к новой волне терроризма, новым гуманитарным трагедиям, волнам миграции».

Но при этом сохраняется и «другой путь, трудный путь к миру», сказал постпред, призвав «закатать рукава». Он считает, что нужно найти способ «убедить американцев, европейцев, русских и других действовать в одном направлении».

Для предотвращения «мрачного сценария» нужно «вместе подготовиться» к «дипломатическим мероприятиям» по сирийскому урегулированию, которые запланированы «на этой неделе», включая встречу под эгидой ООН в Вене, сказал Делаттр.