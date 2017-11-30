Руководители Федерации гимнастики США ушли в отставку на фоне секс-скандала

На фоне скандала, связанного с домогательствами и сексуальным насилием, в отставку ушли три члена руководящего совета Федерации гимнастики США, сообщает федерация.

В воскресенье свои посты покинули глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер и финансовый управляющий Битси Келли, передает ТАСС.

Президент федерации гимнастики Керри Перри заявила, что такой шаг «позволит более эффективно продвигаться вперед» при проведении изменений в организации.