Доставшаяся Норвегии спорная с Россией нефтяная скважина оказалась пустой

Для Норвегии 2017 год оказался крайне неудачным в смысле открытия новых нефтяных месторождений; так, скважина Korpfjell в ранее спорном с Россией районе Баренцева моря, которая потенциально должна была принести почти 1 млрд баррелей, оказалась пустой, сообщают СМИ.

Скважину получила право пробурить в прошлом году компания Statoil. Korpfjell – это первая пробуренная скважина в норвежской секции ранее спорного района. От нее ожидали потенциально 1 млрд баррелей, но в итоге обернулось бурение самым большим разочарованием – по сути она оказалась пустой, найденные там запасы оказались нерентабельными для разработки, пишет Bloomberg.

Между тем, в марте 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что по прогнозам ресурсы углеводородов в российских морях оцениваются более чем в 100 млрд тонн в нефтяном эквиваленте, а в недрах Баренцева моря - 2,8 трлн кубометров газа.

Добавим, что Statoil несмотря на санкции работает вместе с Роснефтью по разработке «нетрадиционных ресурсов» в России. СМИ отмечали, что месторождения, которые разрабатывают Statoil и Роснефть, могут принести миллиарды баррелей сырой нефти.

Газета ВЗГЛЯД в прошлом году подробно анализировала ситуацию с нефтяными месторождениями в России.

Россия и Норвегия подписали в 2010 году договор, который вступил в силу в июле 2011 года, о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Отмечалось, что этот договор «выгоден для обоих государств».

Договор завершил продолжавшийся с 1970 года процесс делимитации всего спорного морского района общей площадью около 175 тыс. квадратных километров.