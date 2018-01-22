Ford решил отозвать 15 тыс. автомобилей в России

Подразделение Ford в России – ООО «Форд Соллерс Холдинг» – отзывает 15 тыc. 670 автомобилей, сообщает Росстандарт.

В ведомстве отметили, что отзыву подлежат автомобили Kuga и C-Max, реализованные с мая 2012-го по декабрь 2014 года, в связи с «локальным перегревом головки блока цилиндра».

«Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека», – говорится в пресс-релизе Росстандарта.

Отмечается, что автомобили Kuga и C-Max пройдут модернизацию системы охлаждения «путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей».

«Таким образом в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости», – заявили в ведомстве добавив, что «все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев».

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, соответствующей рассылкой писем о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонтных работ.

Также сообщается, что владельцы могут не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.