Посольство подтвердило гибель семи украинцев в отеле в Кабуле

Гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле подтверждена, сообщил посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

«На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев – прим. ВЗГЛЯД), она должна быть проверена», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он отметил, что в понедельник украинский консул прибудет в Кабул, чтобы выяснить всю информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения террористов на отель Intercontinental в центре Кабула убиты 14 иностранцев и четверо афганцев; среди погибших - девять украинцев.