Пентагон заинтересовался готовностью соседей России к войне

Оборонное логистическое агентство США изучит инфраструктуру пяти европейских стран на предмет готовности к условиям военного времени.

Инициированное Пентагоном исследование инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши будет проведено, чтобы разобраться в логистике и цепочках поставок различных товаров в эти страны для подготовки промышленности стран к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций, сообщает RT.

Оборонное логистическое агентство США в итоговом отчете представит данные о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Кроме того, Пентагон интересуется сведениями о строительных материалах и технике.

Также в итоговый доклад должна войти информация о местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях, а также портах, ж/д и автодорогах, аэропортах, мостах и паромных переправах.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявлял, что такого уровня «заряженности на русофобию», как сейчас, не было даже во времена холодно войны, когда имелись идеологические разногласия между Советским Союзом и Соединенными Штатами.