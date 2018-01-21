Госдеп выступил с заявлением по ситуации с Африном

Вашингтон призывает Анкару к сдержанности в ситуации с операцией на севере Сирии, чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявили в Госдепе.

В ведомстве отметили, что США признают право Турции на законные акции по защите безопасности, однако призвали к «скрупулезности» и концентрации на борьбе с «Исламским государством*», передает РИА «Новости».

Также США настаивают на том, чтобы военные операции Турции были ограничены по времени и масштабу, передает ТАСС.

При этом США уже заявили, что в составе коалиции продолжат поддержку курдов в их борьбе против ИГ*.

В Африне в субботу началась операция турецких военных против курдов, в воскресенье стартовала ее наземная часть. Турция хочет создать в районе 30-километровую зону безопасности.