СДПГ проголосовала за начало переговоров о коалиции с блоком Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде проголосовала за начало формальных коалиционных переговоров с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Съезд СДПГ прошел в Бонне. 362 депутата из 642 проголосовали за начало консультаций с ХДС/ХСС, передает ТАСС.

12 января сообщалось, что консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы достигли ряда договоренностей по итогам предварительных консультаций по формированию коалиции.

В начале января большинство немцев высказались против новой «большой коалиции» в парламенте Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что четвертый срок Ангелы Меркель на посту канцлера Германии оказался под угрозой.